No se despegaba del celular: Critican actitud de novio tras salir recién casado de la iglesia

Un novio fue duramente criticado en redes sociales luego de ser grabado usando su celular mientras caminaba junto a su nueva esposa tras haberse casado recién.

En el video que se viralizó se puede ver al hombre pegado a su celular, mientras la novia les sonríe a los invitados y les agradece sus buenos deseos antes de salir de la iglesia, donde pareciera confrontarlo levemente.

La situación causó polémica en redes sociales, donde los usuarios aseguraron que la actitud del hombre es irrespetuosa. "Su relación verdaderamente me inspira... a seguir soltera", "Esto es inaceptable", y "Me divorcio ahí mismo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT