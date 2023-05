Popular sitio de torrent RARBG dejará de funcionar: Equipo explicó las razones

El popular sitio de descarga por torrent RARBG anunció el fin de sus operaciones por decisión de sus propios dueños.

El equipo detrás de la plataforma explicó a través de un comunicado que ya no pueden seguir funcionando debido a diversos motivos. Uno de ellos son las dificultades que han tenido para trabajar en el último tiempo.

"Los últimos 2 años han sido muy difíciles para nosotros: algunas personas de nuestro equipo murieron debido a complicaciones de Covid, otras aún sufren los efectos secundarios sin poder trabajar en absoluto. Algunos también están peleando la guerra en Europa en ambos lados", explicaron.

Además señalaron que el alza de precios para operar en el "Viejo Continente" hacía inviable su funcionamiento. "La inflación hace que nuestros gastos diarios sean imposibles de cubrir. Por lo tanto, ya no podemos administrar este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Después de una votación unánime, hemos decidido que ya no podemos hacerlo", puntualizaron.

Durante varios años RARBG fue uno de los sitios de descarga por torrent más populares de internet, con una amplia oferta de pelícuas -y otros archivos- de forma gratuita.

