Lo logró: Messi superó al huevo y se quedó con el récord de más likes en Instagram

Tras un par de días de expectación Lionel Messi logró derrotar al huevo en Instagram: una emotiva publicación sobre el triunfo mundial de Argentina se convirtió en la publicación con más likes en la red social Instagram.

Publicada en 2019, la cuenta de @world_record_egg ostentaba esa marca con más de 56 millones de "me gusta" en la plataforma. Sin embargo Messi se lo arrebato con más de 60 millones de likes.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", escribió el deportista en esta publicación, en la que acumula diversas postales del partido final de Qatar 2022.