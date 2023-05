Montana es el primer estado de EEUU en prohibir TikTok

El republicano Greg Gianforte, gobernador de Montana en Estados Unidos, firmó la primera ley que prohíbe el uso de TikTok en el territorio estadounidense.

"Para proteger los datos personales y privados de los residentes de Montana del Partido Comunista de China, he prohibido TikTok en Montana", escribió en su cuenta de Twitter.

La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y la multa será de 10.000 dólares diarios (casi ocho millones de pesos) para las compañías electrónicas que ofrezcan TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, en sus plataformas de descarga.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.