Elon Musk advirtió que el prefijo "cis" será considerado un insulto en Twitter

El prefijo "cis", que suele aplicarse en palabras como "cisgénero" y otras parecidas para definir a personas cuyo género coincide con el sexo biológico en su nacimiento, va a pasar a ser considerada "un insulto" en la red Twitter, según advirtió su propietario, Elon Musk.

"Las palabras 'cis' o 'cisgénero' son consideradas insultos en esta plataforma", escribió el magnate la pasada noche en un tuit en el que se pronunciaba sobre otro asunto como es el acoso en la red.

Una usuaria aprovechó para preguntarle qué sucedía con las personas que voluntariamente se identifican así, con el prefijo "cis", a lo que respondió: "Tú llámate como quieras".

Repeated, targeted harassment against any account will cause the harassing accounts to receive, at minimum, temporary suspensions.



The words “cis” or “cisgender” are considered slurs on this platform.