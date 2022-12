Elon Musk preguntó si debía renunciar a la jefatura de Twitter y el 57% le dijo que sí

El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, debería renunciar a la dirección de la red social en base a los resultados de la encuesta que él mismo realizó en la red social, donde preguntaba a los usuarios si era él quien debería o no seguir dirigiendo la empresa.

A la pregunta "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter? un 57,5 por ciento de usuarios votó "no", mientras que un 42,5 por ciento ha optado por el "si", de un total de 17,5 millones de participantes.

El mismo Musk prometió, cuando convocó la consulta, que acataría los resultados.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.