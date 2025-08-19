Uno de los mayores enigmas para los occidentales es por qué el idioma chino se escribe con caracteres y no con un alfabeto. La respuesta está en su origen y en la manera en que este sistema ha permitido unir a una nación con múltiples dialectos.

Según explica Carla Morales, periodista especializada en cultura china del Instituto Confucio Santo Tomás, los caracteres chinos son símbolos que representan ideas o palabras completas, a diferencia de nuestras letras que corresponden a sonidos. Este sistema ideográfico se remonta a los jiǎgǔwén, inscripciones sobre huesos y caparazones usadas hace más de tres milenios en la dinastía Shang.

A lo largo de los siglos, los caracteres han evolucionado pero conservaron su esencia simbólica, permitiendo que, aunque existan múltiples dialectos en China, todos compartan la misma escritura. Así, personas que hablan de manera distinta pueden leer y comprender los mismos textos.

