GP de Catar: Piastri lideró el "un-dos" de McLaren en la qualy en el circuito de Lusail
McLaren concretó una nueva jornada exitosa en la Fórmula 1 con el "un-dos" de Oscar Piastri y Lando Norris qualy del circuito de Lusail, de cara al Gran Premio de Catar que se correrá este domingo. En tercer lugar saldrá el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
