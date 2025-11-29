Síguenos:
GP de Catar: Piastri lideró el "un-dos" de McLaren en la qualy en el circuito de Lusail

McLaren concretó una nueva jornada exitosa en la Fórmula 1 con el "un-dos" de Oscar Piastri y Lando Norris qualy del circuito de Lusail, de cara al Gran Premio de Catar que se correrá este domingo. En tercer lugar saldrá el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

