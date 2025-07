Oscar Piastri reforzó su liderato con la victoria en el GP de Bélgica

El australiano Oscar Piastri reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Bélgica este domingo, en una jornada de historiado arranque en Spa-Francorchamps.

Estaba todo listo para la largada, pero la lluvia complicó todo. La vuelta de formación se hizo con "safety car" y finalmente la salida se retrasó alrededor de una hora y 20 minutos, como seguridad por la visibilidad de los pilotos.

Fuera del atraso del comienzo, no se registraron incidentes. Piastri lideró un nuevo "doblete" McLaren, al ganar por delante de su compañero Lando Norris.

El oceánico firmó un tiempo de una hora, 25 minutos, 22 segundos y 601 milésimas, 3.415 segundos de diferencia respecto a Norris, que había arrancado desde la "pole".

Con una gran distancia en segundos, la tercera plaza quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dejó cuarto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) protagonizó la remontada del día y, tras avanzar 11 puestos, concluyó séptimo.

El neozelandés Liam Lawson (RB) fue octavo en una carrera en la que también entraron en los puntos el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que fue noveno, y el francés Pierre Gasly (Alpine).

Our points scorers at Spa 👏 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/5f8ZsGwmPi

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó penúltimo, en el decimonoveno puesto, solo por encima del galo Isaac Hadjar (Racing Bulls).

De esta manera, Piastri llegó a 266 puntos en la tabla del Mundial de Pilotos, sacándole 16 a Norris y 81 a Verstappen.

La siguiente parada de la F1 será el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, el domingo 3 de agosto a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

RACE CLASSIFICATION



Another assured drive from Oscar Piastri as he extends his championship lead 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/6k423dp94r