Scaloni esperará hasta el último momento para decidir sobre Messi

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo este miércoles que esperará al último entrenamiento del equipo para decidir si jugará Lionel Messi el partido de los cuartos de final con la Copa América frente a Ecuador, este viernes en el NRG Stadium de Houston.



"Vamos a esperar un rato. Entrenamos en tres horas y tener un día más es mejor. Ayer (martes) entrenó con todos con buenas sensaciones y, en función del entrenamiento, decidiremos", dijo Scaloni en la conferencia de prensa oficial.



El técnico indicó, asimismo, que aún no ha hablado con el jugador sobre sus sensaciones. "Lo haré antes del entrenamiento y después decidiremos", señaló.



Messi se lesionó hace una semana en un aductor, durante el encuentro ante Chile, no jugó el partido contra Perú y hasta el martes no se reincorporó por completo a la dinámica de grupo.