Darío Osorio y la presión que vive en la Roja: "Trato de que no me afecte"

Darío Osorio ha realizado una buena campaña en Dinamarca jugando en Midtjylland, y por ello es que se rumorea que cuando se abra el mercado veraniego de Europa, el jugador formado en Universidad de Chile será una figura apetecida por clubes de mercados más poderosos.

Pero a nivel de selección nacional, no ha tenido el mismo brillo. En una entrevista dada al medio danés Tipsbladet, el atacante se sinceró y habló sobre la presión que siente al jugar con la camiseta de La Roja: "Siempre trato de no presionarme ni dejar que me afecte. Cuando juego para la selección nacional, trato de dar lo mejor de mí, sin sentir presión", expresó.

Osorio también se refirió al difícil presente del equipo nacional que dirige Ricardo Gareca: "Estamos en una situación difícil y un poco mala ahora mismo", comentó.

También agregó cómo enfrenta las críticas y los comentarios negativos: "Simplemente intento concentrarme en el trabajo y en lo que puedo controlar", cerró el jugador nacional.