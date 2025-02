Paulo Díaz reconoció que manejó ofertas para migrar de River Plate

En medio de una ola de rumores sobre su continuidad en River Plate, el defensor nacional Paulo Díaz decidió salir al paso y pronunciarse tras el empate que lo tuvo como titular en su visita ante San Lorenzo por la tercera fecha de La Liga de Argentina.

"Me pude ir, pero sentí que todavía era importante acá. No jugué los dos primeros partidos y en el tercero fui titular. Es una competencia dura, con jugadores de selección, obviamente quiero ser titular, pero ya depende del técnico", confesó el central de 30 años.

Posterior a esto, Díaz expresó: "Todos esperan su lugar, solo entran once en la titular y me tocó estar afuera, pero ayudando a mis compañeros desde donde me toque. En este partido aproveché la oportunidad".

"Fue un partido difícil, San Lorenzo hizo lo suyo y a nosotros nos está costando encontrar pases para buscar la mejor opción en ataque. No estamos creando muchas ocasiones", cerró el chileno tras su cometido ante su exequipo.