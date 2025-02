Almirón sobre lesión de Vidal: No quiero que juegue y después no entrene en toda la semana

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, realizó una conferencia de prensa en la previa del partido de los albos ante Unión San Felipe en la que se refirió a la situación de Arturo Vidal.

"La molestia es en un sóleo, abajo del gemelo y es una lesión que hay que tener cuidado porque es recurrente volver a lastimarse. Tenemos precaución por no apurarlo porque puede llevar más tiempo", dijo el entrenador.

"Los tiempos son los adecuados para que llegue al partido en La Serena (este fin de semana por la primera fecha), no quiero que esté jugando un partido y después no entrene una semana entera. Ya se está recuperando, si no lo tenemos ante La Serena, será al otro partido", añadió sobre la situación del "King".

Además, Almirón habló sobre los jugadores que utilizará ante San Felipe: "El jugar te hace mejorar. Voy a poner los que estén bien. Necesitamos jugar muchos partidos, para entrar en ritmo. El partido de mañana está bien, volveremos a jugar el domingo y luego el próximo lunes. No vamos a dosificar".

"El esquema es el mismo y va variando según la zona donde se esté jugando, esto puede afectar a la defensa, pero me gustan esos duelos, con estos jugadores en el mismo partido se puede modificar el esquema", sostuvo respecto al planteamiento en el terreno de juego.

El próximo desafío de Colo Colo será frente a Unión San Felipe por la Copa Chile el miércoles a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Mientras que su debut en el Campeonato Nacional es el domingo 16 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT) ante Deportes La Serena de visita.