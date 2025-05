Angel Botto: Almirón cumplió, no está obligado a declarar ni responder preguntas

El expresidente del Tribunal de Disciplina Angel Botto cree que el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, no será sancionado por su breve intervención en la conferencia de prensa posterior a la goleada sobre Unión Española, donde no respondió preguntas.

"Vengo para que no me sancionen, pero no voy a contestar nada más, buenas noches", fueron las palabras del estratega de los "albos" apenas se presentó ante los periodistas en el Estadio Monumental.

De esta manera, intentó evitar una sanción mayor luego que evitó presentarse ante los medios tras el empate con Ñublense, por el que fue citado a la sesión de este martes ante el Tribunal de Disciplina.

Angel Botto sostuvo a Cooperativa Deportes que el DT "tiene claro que su obligación era asistir a esta 'conferencia de prensa'. De hecho, evade la pregunta, contesta lo que le parece y desde ese punto de vista entiende cumplida la obligación".

Ángel Botto cree que Jorge Almirón no será castigado por su llamativa "conferencia": "Perfectamente se podría entender que cumplió; no está obligado a declarar ni a responder preguntas"

"Perfectamente se podría entender que cumplió la obligación, él no está obligado a declarar ni a responder preguntas. No pueden inventar o interpretar de manera distinta una norma que es clara, el técnico está obligado a asistir a una mal denominada conferencia de prensa. El técnico fue, cumplió con la obligación de asistir, le hacen una pregunta, no está obligado a responderla y cumplió", aclaró en nuestra emisora.

"Es un hecho inédito donde la norma ni la jurisprudencia dan pista para resolverlo. Si uno se apega estrictamente a la forma en que está redactada la disposición, Almirón habría cumplido", complementó.

En ese sentido, señaló que "no hay ninguna disposición en la normativa que lo obligue a hacer declaraciones o responder a lo que, a mi juicio, es una conferencia de prensa como comunmente se le denomina. Me parece que por ahí va a ir la defensa de Almirón".

El DT de los "albos" tendrá que presentarse este martes por no acudir a la conferencia tras la igualdad con Ñublense, por lo que arriesga una suspensión.