Esteban Pavez quiere seguir en Colo Colo para el 2026

En medio de las definiciones contractuales que prepara la dirigencia de Colo Colo, uno de los casos que Blanco y Negro pretende revisar con atención es el del volante nacional Esteban Pavez, cuyo vínculo con el club finaliza a fines de la próxima temporada.

Según supimos en Cooperativa Deportes PM, el jugador de 35 años no maneja ofertas desde otros clubes y ya transmitió internamente que su intención es permanecer en el equipo y disputar un lugar bajo el mando de Fernando Ortiz, quien fue ratificado en la última reunión de la directiva.

La situación se produce tras una temporada irregular, ya que Pavez comenzó como titular y capitán con Jorge Almirón, pero con la llegada del "Tano" perdió protagonismo, pasando a un rol de suplencia e incluso fuera de algunas citaciones.

Hasta entonces, el escenario se mantiene estable a menos que cambie en el mercado de pases, ya que también se deben revisar las situaciones de otros nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro, quienes mantendrán sus cláusulas en 5 millones y 1.6 millones de dólares, respectivamente.