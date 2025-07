Jorge Almirón se quejó de la cancha tras empate ante O'Higgins: No estaba para jugar

Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, analizó el empate 1-1 ante O'Higgins en el Estadio "Jorge Silva" de San Fernando y se quejó del estado de la cancha, señalando que complicó el juego que intentó mostrar el cuadro albo.

"Sacamos diferencia y enseguida nos encontramos con un hombre menos, la cancha estaba complicada para los dos", declaró Almirón a los medios.

Pese al resultado, Almirón valoró el rendimiento de sus dirigidos, señalando que "se adaptaron al rival", a la cancha y al tener que jugar con uno menos durante gran parte del encuentro, por la expulsión de Salomón Rodríguez.

"Sabíamos que la pelota iba a viajar mucho por arriba, no se iba a poder jugar. Con la expulsión cambió el partido. No jugaron con delanteros, jugaron con dos enganches, pensamos que de local jugarían diferente. Los jugadores lo hicieron bien, se adaptaron al rival, lástima que no pudimos aprovechar", explicó.

Además, indicó que Claudio Aquino "no está al cien y se infiltró para jugar, pero con esta semana larga tiene para que se recupere"."

Finalmente, volvió a disparar por el estadio de la cancha: "Es difícil, queda como una queja, no estaba para jugar para los dos equipos. La pelota pica mal y genera problema cuando intentas jugar, el equipo lo estaba haciendo bien, pero con la expulsión cambia".