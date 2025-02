Juan Carlos Peralta tras sufrir ACV: No deja de doler que en Colo Colo no se preocuparan por mí

Juan Carlos Peralta, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, repasó el accidente cerebrovascular (ACV) la semana pasada y que lo tuvo muy complicado de salud, aunque también se mostró dolido por la nula preocupación que hubo de parte del club a lo vivido.

"Fue el martes, como a las 7:30 horas. Yo siempre dejo el velador un vaso de agua, y cuando lo fui a tomar, se me derramó todo. Después intenté hablar solo, pero no podía. Y no sentía el lado derecho de la cara. Tenía la boca chueca. Me asusté mucho y como a las 10 de la mañana me fui a despertar a mi mamá y a mi hermano Cristián y de inmediato decidimos irnos al SAPU porque estaba claro que era grave", contó a Las Últimas Noticias.

"El doctor me dijo que tuve una verdadera lluvia de infartos previos, cinco en total que fueron silenciosos", añadió

Luego se quejó de la frialdad que ha sufrido de parte de la institución: "Nadie de Blanco y Negro, ni del Club Social ni del plantel actual ha llamado. Los que han estado atentos son mis compañeros de Colo Colo 1991, donde tenemos un WhatsApp. El 'Chano' Garrido, Pizarro, Barticciotto son los que siempre están atentos y hacen que nos comuniquemos, como ha pasado ahora", dijo.

"Eso me pone contento, sin duda, pero igual me hubiese gustado siquiera un llamado oficial del club. Daniel Morón dijo que vendría a mi casa, pero siento que si lo hace, será más porque fuimos compañeros que en representación de Blanco y Negro, y del plantel de jugadores", expresó.

De cara al Centenario, contó que "los únicos que me han pescado son los del equipo de Colo Colo de Todos los Tiempos que están jugando por todo Chile. Ellos me invitaron a ir a La Serena. Pero nadie más se ha acordado".