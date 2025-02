Leonardo Véliz: Traté de volver a ser su amigo de Caszely, pero él no quiso

Leonardo Véliz y Carlos Caszely fueron parte del ataque de unos equipos más memorables de Colo Colo, aquel que en 1973 rozó la gloria en la Copa Libertadores, sin embargo, su relación de amistad se quebró tal y como contó el "Pollo".

En diálogo con Las Últimas Noticias, Véliz explica "con mis excompañeros de Unión Española me llevo bien con todos y con los de Colo Colo con todos, menos con uno. Usted sabe".

El exdelantero contó que intentó acercarse a Caszely, pero fue infructuoso: "No, nunca, pese a que yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso", explicó antes de narrar lo ocurrido.

"En 2018, murió Alejandro Silva, nuestro compañero de Colo Colo 1973 y los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina. Nos juntamos en un servicentro de Vicuña Mackenna y cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café. Yo lo seguí, fui al Redbanc y cuando terminé, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos", comentó.

"Él me miró y me dijo que antes de arreglarnos, yo debía escribir de él en una de mis columnas en La Tercera. Hasta ahí no más llegó la conversación. Nunca más hemos hablado. Lamenté mucho el fallecimiento de su señora, María de los Ángeles, pero no pude decírselo", añadió.

"La verdad es que creía que aún nos quedaba tiempo para hacer cosas juntos, pero ya parece que no podrá ser", complementó.