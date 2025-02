Lucas Cepeda y los rumores sobre su paso a River Plate: A cualquiera le gustaría ir

En las últimas horas el futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo fue puesto en duda luego de que River Plate ofertase por su pase. Ante ello, el atacante nacional fue consultado por el supuesto interés.

"La verdad no tengo idea, mi representante ve eso y cuando me comunique algo, vamos a analizarlo, pero ahora no sé nada", mencionó después de su cometido en la victoria de La Roja sobre Panamá.

Posteriormente, Cepeda destacó: "River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es verdad o mentira. Mi representante ve eso, pero no tengo la menor idea".

"Estoy enfocado en competir en Colo Colo, que se viene lindo", sentenció el futbolista formado en Santiago Wanderers de Valparaíso.