Ramiro González tras su salida de Colo Colo: Hay una sed de revancha

Luego de su salida de Colo Colo, el defensor chileno-argentino Ramiro González recaló en Everton de Viña del Mar, elenco donde aspira a una revancha tras las escasas oportunidades que tuvo en el último año en el cuadro albo.

"Hay una sed de revancha. Como todos saben, me tocó jugar poco en este último tiempo ahí en Colo Colo. De todas maneras, lo disfruté mucho, pero bueno, ahora hay nuevos aires y nuevos desafíos y contento, feliz de estar acá", dijo el jugador formado en Alvarado.

"Uno siempre es autocrítico, creo que por ahí el primer año donde me tocó llegar, que fue cuando estaba Gustavo Quinteros en la banca, fue donde más jugué. Por ahí las cosas no salieron como uno esperaba y en este último tiempo con (Jorge) Almirón no tuve tantas oportunidades", añadió a ESPN.

"No tuve tantas oportunidades y bueno, cumplí mi contrato y tocó armar las maletas y cambiar de rumbo. Obviamente las cosas no han salido como uno esperaba, uno siempre se ha brindado al máximo, entrené al 100 por ciento y como te digo, es parte también de nuestra carrera el volver a empezar y no solo conmigo, sino que con la familia que me está acompañando", finalizó.