Vicepresidente de Colo Colo le hizo nuevo rayado de cancha a Vidal: Es uno más del plantel

Eduardo Loyola, vicepresidente de Colo Colo, también le dedicó palabras al mediocampista albo Arturo Vidal, y aseguró que el bicampeón de América deberá someterse a las normas del club.

"Colo Colo es una institución que tiene una sola cabeza y esa es el directorio. Acá se resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club", dijo Loyola a Cooperativa Deportes.

"Arturo tiene contrato vigente y él debe someterse a las normas de la institución", añadió.

"Él es un personaje, pero también es uno más del plantel", concluyó.