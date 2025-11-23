Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Javier Correa apareció para el 2-0 de Colo Colo sobre La Calera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante argentino estiró la ventaja del "albo".
El delantero argentino Javier Correa estiró la ventaja para Colo Colo al anotar el segundo gol del partido frente a Unión La Calera. El atacante culminó una gran jugada colectiva del "Cacique" para poner el 2-0 transitorio por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.
Revisa el gol aquí:
🤩⚽🏁 Otro gran gol de la jornada— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 24, 2025
Javier Correa culminó una gran jugada colectiva para poner el 2-0 de #ColoColo ante Unión La Calera, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 28 por la #LigaDePrimera 2025.
pic.twitter.com/r17GhSyKxp