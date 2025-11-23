Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Javier Correa apareció para el 2-0 de Colo Colo sobre La Calera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante argentino estiró la ventaja del "albo".

En portada

El delantero argentino Javier Correa estiró la ventaja para Colo Colo al anotar el segundo gol del partido frente a Unión La Calera. El atacante culminó una gran jugada colectiva del "Cacique" para poner el 2-0 transitorio por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Revisa el gol aquí:

