[VIDEO] Javier Correa apareció para el 2-0 de Colo Colo sobre La Calera

El delantero argentino Javier Correa estiró la ventaja para Colo Colo al anotar el segundo gol del partido frente a Unión La Calera. El atacante culminó una gran jugada colectiva del "Cacique" para poner el 2-0 transitorio por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

