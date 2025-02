Gustavo Alvarez: La Universidad de Chile que espero ver es una versión mejorada

El entrenador argentino Gustavo Alvarez se mostró muy alegre este lunes tras el triunfo de Universidad de Chile en la tercera fecha de Copa Chile, asegurando que el equipo tuvo una buena presentación pese a sufrir ante Santiago Morning en La Florida.

"La Universidad de Chile que espero ver es una versión mejorada. El objetivo es ganar el próximo partido y para hacerlo hay que jugar mejor. Conformamos un plantel con más alternativas y necesitamos dar variantes tácticas", mencionó.

Posterior a esto, Alvarez señaló: "El partido era necesario ganarlo porque no veníamos de un triunfo. Hubo cambios nominales, entonces me parece que hicimos un buen partido y que la rotación no atenta contra el buen funcionamiento".

Finalmente, se refirió al penal errado por Lucas Di Yorrio en su debut: "Hay designaciones, pero siempre que se converse en el campo yo lo voy a respaldar. Leandro (Fernández) es el primer pateador, pero no estaba en cancha. Lamentablemente, se erró el penal".