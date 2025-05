Marcelo Díaz: Nos quedamos con el premio de consuelo

El mediocampista y capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, tuvo palabras para la eliminación del elenco azul de Copa Libertadores y aseguró que más allá de cómo se dio, sirve para sacar conclusiones de cara a lo que viene, en especial para disputar los play-offs de la Copa Sudamericana ante un rival por definir.

"Faltó empatar o ganar, perdimos y nos vamos para la casa en Copa Libertadores. Nos quedamos con el premio de consuelo, que es clasificar a la Sudamericana", dijo el jugador en zona mixta.

"Vamos a enfrentar lo que nos toque de la misma forma de siempre. Nunca hemos dicho que vamos a ganar algo, sino que vamos a ir partido a partido. El sábado tenemos un partido muy importante en Santiago y lo vamos a enfrentar como tal", añadió antes de referirse al duelo ante Botafogo.

"Pudimos haber manejado un poco más la situación, haber hecho un poco más de tiempo. Vamos a sacar conclusiones para seguir creciendo", explicó para luego lamentar cómo se dio la eliminación.

"Con 10 puntos generalmente te clasificas, pero ahora no es así. Hay otro grupo en que con 11 puntos no te clasificas. Es lamentable, pero son las reglas del juego. Hicimos una mejor Copa de lo que pensábamos, pero nos va a servir muchísimo para posicionarnos en Sudamérica. La U merece estar peleando la copa. Lo que ha sucedido este primer semestre es muy bueno. La eliminación es algo que tuvo que suceder, sea justo o no. Queda esa amargura, pero lo seguiremos intentando", complementó.