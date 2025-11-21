Atlético Mineiro de Iván Román y Lanús definen este sábado al nuevo campeón de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro, con el chileno Iván Román entre sus alternativas, enfrenta este sábado a Lanús en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, desde las 17:00 horas (20:00 GMT), en busca del título continental de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

El conjunto brasileño aspira a lograr su primer título el torneo, el segundo más importante de Conmebol, tras el repunto que lograron de la mano del argentino Jorge Sampaoli, quien volvió en septiembre pasado en medio de una crisis de resultados en el club de Belo Horizonte.

Para Sampaoli, en lo personal, será la segunda vez que dispute la final de la Copa Sudamericana. La primera vez fue en 2011, en la recordada definición que ganó con Universidad de Chile ante Liga de Quito.

En Asunción, el "Galo" tendrá como gran referente al veterano Hulk, goleador y líder en el plantel, quien logró la clasificación con un gol decisivo en la semifinal ante Independiente del Valle.

Iván Román, por su lado, estará en la banca, ya que recién este jueves se integró al plantel, después de llegar desde Rusia, en donde jugó con La Roja en los amistosos ante la selección y Perú (en donde fue expulsado).

La oncena del Mineiro será con Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu y Hulk.

Lanús, por su parte, llegó a la final tras eliminar en una polémica llave a Universidad de Chile y quiere lograr su segunda Copa Sudamericana, tras la que conquistó en 2013.

Para el técnico Mauricio Pellegrino también será una jornada especial. El exentrenador de la U no ha ganado títulos en su carrera como entrenador, y espera romper esa racha este sábado en el recinto paraguay. Lo más cerca que estuvo fue cuando perdió la final de la Copa del Rey con Alavés ante Barcelona en 2017.

Los trasandinos tienen como figuras a Rodrigo Castillo y el talentoso Marcelino Moreno.

La oncena de Lanús será con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Rodrigo Castillo y Ramiro Carrera.

La final será arbitrada por el chileno Piero Maza, quien será asistido por los nacionales Miguel Rocha y Alejandro Molina; en el VAR estará Juan Lara.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.