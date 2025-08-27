TV argentina apuntó a vínculos de barristas de la U con parte de Azul Azul como origen de incidentes

La televisión argentina presentó este miércoles imágenes donde una sección de la barra de Universidad de Chile almorzó con Daniel Schapira, segundo máximo accionista de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del cuadro estudiantil y principal opositor a la gestión de Michel Clark.

De acuerdo a lo presentado por Todo Noticias (TN) la cita se llevó a cabo en un restaurante de Buenos Aires horas antes del partido que terminó abruptamente por los incidentes entre la fanaticada azul y los barristas de Independiente en el marco de la Copa Sudamericana.

Según los presentadores, esta facción de la barra –denominada Villa Francia- es la que está enfrentada con Clark y a partir de ahí se generaron los hechos de violencia que terminaron con la suspensión del partido y que tienen a ambos equipos enfrentados ahora en la Conmebol.

