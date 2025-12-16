Lamine Yamal se alzó como el mejor jugador sub 20 del mundo según la IFFHS

El futbolista de FC Barcelona Lamine Yamal fue elegido como el mejor jugador sub 20 de 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), después de recibir un total de 233 puntos.

El internacional con la selección española vuelve a repetir el primer puesto en la clasificación de jugadores sub 20 después de encabezar la lista el año pasado.

Le siguen en la tabla, con más de 140 puntos de diferencia, el futbolista francés de París Saint-Germain Desiré Doue, que cuenta con 90, mientras que el tercer puesto se lo lleva el jugador brasileño de Chelsea Estevao Willian, con 50.

Sin embargo, a Lamine Yamal no le alcanzó para poder llevarse un segundo galardón en la clasificación general como mejor jugador del año, premio que se llevó el actual Balón de Oro Ousmane Dembelé.