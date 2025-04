Juvenal Olmos criticó a su compañero de panel Johnny Herrera por publicación en Instagram

El extécnico de la selección, Juvenal Olmos, criticó a su colega de panel en "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, Johnny Herrera, por comentarios que hizo en redes sociales el último fin de semana.

Tras la suspensión del superclásico entre Universidad de Chile contra Colo Colo por motivos de seguridad, Herrera subió una historia a su cuenta de Instagram, donde aparecía en una cancha de fútbol y con el comentario "a falta de equipos que no quieren jugar".

Ante ello, Olmos recogió el guante y en la edición de ayer lunes del programa replicó al exportero, quien además estuvo a su cargo en su paso por la Roja.

"Saldivia se equivoca, y Johnny Herrera se equivoca más (...) Él es compañero nuestro, pero yo no avalo en absoluto sus declaraciones, su forma de comportarse. A mí no me vendan la pomada con que 'mi red es privada y yo digo lo que quiero'. No. Las redes son parte de lo público y lo público es parte de lo privado", dijo el hoy comentarista.

"Cuando inventaron las redes sociales, hicieron que tu intimidad se acabara, por lo tanto, todo lo que tú pones externamente, es parte de tu intimidad también. Uno no puede reclamar, ya no, se acabó con el tema de Instagram, Facebook... Se acabó la intimidad. Yo reprocho absolutamente las declaraciones de mi compañero Herrera", añadió.