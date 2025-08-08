Bastián Yáñez tendrá nuevo DT en Godoy Cruz tras salida de Esteban Solari

Esteban Solari dejó la dirección técnica de Godoy Cruz y el club, donde milita el chileno Bastián Yáñez, ya avanza para sellar al reemplazante del entrenador para lo que resta del torneo en Argentina.

Según diversos medios trasandinos, Walter Ribonetto, quien recientemente salió de la banca de Melgar, ya está en conversaciones con la escuadra mendocina para tomar la posta del exDT de Everton.

Ribonetto ya conoce al "Tomba", pues estuvo en el club entre 2017 y 2018 como ayudante de Diego Dabove.