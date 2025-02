El legendario Ricardo Bochini pidió mesura con Luciano Cabral

Pese al buen inicio que ha tenido el mediocampista chileno Luciano Cabral con la camiseta de Independiente de Avellaneda, los elogios han sido variados para el nacional, no obstante, el máximo ídolo del Rojo pidió mesura a la hora de evaluar al exjugador de Coquimbo Unido.

Se trata de Roberto Bochini, quien ganó en cuatro ocasiones la Copa Libertadores con el equipo argentino.

"A un jugador hay que evaluarlo con tiempo, después de varios partidos. A veces se apresuran las cosas, un jugador puede tener un partido bueno, otros malos, algunos que empezaron mal y después mejoraron. Hay que esperar un tiempo, tres partidos es muy pronto para evaluar a un jugador", expresó el histórico exmediocampista al sitio partidario Infierno Rojo.

Eso sí, aclaró que "se ve que tiene condiciones técnicas. El gol que hizo con Talleres fue muy bueno. Tuvo mucha tranquilidad para definir y eso es muy bueno para el puesto en el que juega".

Por último, aseguró que Cabral tiene que jugar centralizado, y no en la banda como se vio en algunas ocasiones: "Yo a Cabral lo veo más como enganche. Por sus características, es un clásico '10' que tiene que armar el juego desde la mitad de la cancha hacia adelante. Es como si a mí me hubieran puesto a correr por la banda, que no hubiese aguantando ni 20 minutos", dijo.