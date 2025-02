Guardiola y la agónica caída de Manchester City: No es la primera vez que esto nos pasa

El entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, se mostró muy resignado tras ver cómo una vez más su equipo perdía el partido en los minutos finales, alegando que es complicado seguir compitiendo en la UEFA Champions League.

"Después del 2-1, nos sucedió lo que nos pasó tantas veces esta temporada. No es la primera vez, desafortunadamente, y así es difícil. Tenemos que saber que los errores en las áreas te penalizan", se sinceró.

"Llevo aquí muchos años y fuimos un equipo excepcional. No tengo problema en reconocer que esto no funciona como en el pasado. Todos tenemos que asumir la responsabilidad, yo el primero, pero también los jugadores. La verdad es que ahora no somos suficientemente estables", añadió.

Finalmente, Guardiola expresó: "Ahora tenemos menos posibilidades que si hubiese acabado 2-1. Es el cuarto año seguido contra ellos; otras veces fue más desequilibrado, pero este martes fue muy igualado".

La revancha entre Manchester City y Real Madrid se jugará la próxima semana, el martes 18 de febrero, en el "Santiago Bernabéu".