Kirian Rodríguez, capitán de Las Palmas: He recaído del cáncer, tendré que volver a parar

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez anunció este jueves que ha recaído del cáncer linfoma de Hodgkin que fue diagnosticado en 2022 y será baja del equipo canario por lo que resta de la temporada 2024-25 de la primera división española.

En conferencia de prensa, el jugador de 28 años declaró que "desde hace un mes, a principios de enero, los valores de las pruebas no fueron los adecuados y me hice otro tipo de pruebas. Me las hacía cada seis meses, pero desde enero, a medida que pasaba al tiempo, la hematóloga mostraba su preocupación porque los valores no eran los adecuados".

"Los enfermeros tampoco mantienen la privacidad y algunos de ustedes ya sabrán lo que voy a decir. Vuelvo a tener cáncer, me lo confirmaron ayer. Tengo que parar seis meses para volver a luchar contra esta enfermedad", explicó Rodríguez.

Agregando que va a iniciar su tratamiento contra la enfermedad: "Tengo que pasar por quimioterapia. Quería ser yo el que lo dijera. Me toca volver a parar y luchar. Espero volver a verlos en la temporada 25-26. Estoy 100% convencido de que será en Primera División".

En la actual temporada jugó en 22 encuentros y solo se había perdido el partido contra Celta de Vigo en octubre sumando 1.768 minutos, solo superado por el arquero Jasper Cillessen.