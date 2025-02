Grupo de hinchas de Manchester City se rebelaron ante posible alza de precio de las entradas

El grupo principal de hinchas de Manchester City, City Matters, envió una carta al dueño del club, Khaldoon Al Mubarak exprensando su preocupación por las posibles subidas de precio en las entradas para la próxima temporada.

El City ya subió los precios esta temporada un 5 %, incremento que fue anunciado en mayo del año pasado, por lo que los aficionados han empezado a movilizarse ahora para avisar al club con vistas a las renovaciones de abonos y posibles subidas.

Esto se produce en un contexto en el que Manchester City gastó más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes, más que todo el resto de la Premier League junta, además de la incertidumbre de lo que ocurrirá el curso que viene con la resolución del juicio de las 130 irregularidades financieras.

"Creemos que no existe un equilibrio en la política del club en la venta de entradas. Como consecuencia de esto, muchos hinchas pueden quedarse fuera de los partidos de su club, ya sea porque financieramente es difícil o porque sientan que no merece la pena pagar tanto. Algunos ya sufrieron este destino. Es una decisión muy difícil que tomar. El club siempre enfatiza su conexión con la ciudad y en el último informe anual, Ferran Soriano habló de su amor por la ciudad. Les pedimos que no pierdan esa conexión, porque, ¿qué sería de este club sin Mánchester?".

El grupo de hinchas insistió en que el club tuvo beneficios todas las temporadas desde la 2014-2015, a excepción de la 2019-2020, la más impactada por la covid-19.

"En cada una de las dos últimas temporadas, el club ha hecho más de 70 millones de beneficio. Ante esto, creemos que pueden tener su parte del pastel y comérselo. No necesitan sacar más ingresos de sus leales aficionados".

Los hinchas piden al City que congelen los precios o que los reduzcan.