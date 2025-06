"Esa no la tengo": Maxi Falcón "enrostró" título con Colo Colo a Messi

El futbolista uruguayo Maximiliano Falcón recordó una anécdota que vivió con Lionel Messi durante su llegada a Inter Miami y además reveló detalles de la personalidad del campeón del mundo con Argentina.

"Messi es una persona normal como nosotros, pero impacta verlo porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Disfruto de estar al lado de él y pienso: 'Este tipo tiene casi 900 goles, es campeón del mundo y tiene ocho balones de oro; es una locura'", declaró en El País.

Sobre una humorada con el trasandino, relató que "le dije: 'Eres campeón del mundo y tienes ocho balones de oro, pero yo gané la Copa de Chile con Colo Colo y tú no, ja'. Leo se empezó a reír junto con Luis Suárez y me respondió: 'No, esa no la tengo, ja'. Eso habla de su sencillez".

También habló de su partida a Estados Unidos: "Más allá de lo económico, dejamos muchas cosas en Chile. Allá me había ganado un lugar importante y preferí venir acá para aprender de gente que ganó todo. Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta oportunidad".