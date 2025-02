CEO de Betis defendió a Pellegrini: Tiene contrato y no veo ningún indicio de que no lo vaya a cumplir

En medio de la oleada de críticas recibidas tras una nueva derrota de Real Betis, desde el interior del cuadro heliopolitano salieron en defensa del técnico nacional Manuel Pellegrini, quien atraviesa por uno de los momentos más complejos desde su arribo al club en 2020.

En conversación con Radio Sevilla, el CEO del conjunto verdiblanco, Ramón Alarcón, defendió a capa y escudo el proceso del "Ingeniero", dejando en claro que no está en evaluación un fin anticipado a la estadía del entrenador chileno.

"Tiene año y medio de contrato y no veo ningún indicio de que no lo vaya a cumplir. El entrenador que está previsto es él, no hay otro. En el mundo del fútbol es mucho decir, pero estamos preocupados por los partidos. El debate del entrenador no lo hay en el club, a nivel periodístico veo que sí", aseguró el directivo.

En la misma línea, apuntó que "el debate está en la calle. Una semana puede ser el entrenador y otra el delantero. Hay debate, política, opinión, discurso, pero Manuel es un estabilizador. Cuando los resultados no son los que uno espera, hay que tener la tranquilidad suficiente. Y no elevar las campanas al cielo cuando sí".

Alarcón mantuvo dicha postura y reiteró que "ahora mismo no está el debate del entrenador. Nos sentamos con él a hablar de la planificación y ahora lo hacemos para meter a todos en el canasto para tirar para adelante. Insisto, no estamos en el debate de Pellegrini en el club. Sólo nos centramos en cómo ser más competitivos. Queremos que el equipo cambie esa inercia y gane partidos".

Con respecto a las incorporaciones concretadas en el mercado invernal, el dirigente detalló que "el entrenador nos marcó unas prioridades, está en contacto a diario con el director deportivo. Se comentan las alternativas con las restricciones económicas. Es necesario el visto bueno de todas las partes, decisiones consensuadas. No vas a traer un jugador de 13 millones que no le guste al entrenador. Pellegrini tiene voz en los fichajes, es muy importante".

Por último, comparó al criollo con otros exitosos estrategos del fútbol europeo. "Lo de los ciclos son temas periodísticos. Estuvo muchos años Ferguson en Manchester United, está Simeone en Atlético (...) Con Manuel tenemos una magnífica relación desde el primer día. Todos juntos vamos a salir de esta situación", cerró.