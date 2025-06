Los Angeles venció al América de Dávila y Valdés para entrar al Mundial de Clubes

Los Angeles FC dio un duro golpe a Club América, que contó con Víctor Dávila y Diego Valdés, al imponerse por 2-1 y obtener el último cupo al Mundial de Clubes 2025.

Dávila arrancó como titular en las "Aguilas", pero salió en el descanso y vio desde fuera de la cancha la apertura de la cuenta de su equipo, gracias a un penal del uruguayo Brian Rodríguez al minuto 64.

El conjunto mexicano acariciaba la ansiada clasificación hasta los 89', cuando Igor Jesus empató para los estadounidenses con golpe de cabeza tras un córner.

Así, el tenso compromiso, marcado por la cautela de ambos cuadros, se fue al alargue y Diego Valdés entró al inicio del primer tiempo suplementario.

Denis Bouanga desató la euforia angelina con el gol de la remontada y clasificación a los 115', mediante un tiro que dio en el central Miguel Vázquez y dejó sin opción de respuesta al arquero Luis Malagón.

De esta manera, LAFC se convirtió en el último representante de Concacaf en el Mundial de Clubes, en reemplazo de Club León, sacado del torneo por compartir dueño con Pachuca, equipo que también dirá presente en el certamen.

Los Angeles integrará el Grupo D junto a Flamengo (Brasil), Espérance Sportive (Túnez) y Chelsea (Inglaterra).

El Mundial de Clubes se disputará en Estados Unidos entre el 15 de junio y 13 de julio.

