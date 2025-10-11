Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Mundial sub 20
Marcador Virtual: México vs. Argentina
Marcador
Ficha
Mundial Sub 20
Cuartos de final
Estadio Nacional
11/10/2025, 20:00 hrs.
México
DT:
Eduardo Arce
-
-
-
Árbitro:
Argentina
DT:
Diego Placente

⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido

Campeonato
Mundial Sub 20
Fecha y hora
11/10/2025, 20:00 hrs.
Lugar
Estadio Nacional
Árbitro
Alineaciones
México
Argentina
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
México
Argentina
Tarjetas Amarillas
México
Argentina
Tarjetas Rojas
México
Argentina

