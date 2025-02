Vinícius descartó una salida de Real Madrid a Arabia Saudita

El delantero brasileño Vinícius Júnior, quien fue elegido como la figura de la victoria por 2-3 de Real Madrid en su visita a Manchester City, fue consultado por los rumores de su posible salida del club hacia Arabia Saudita.

"No sé nada de una oferta. No han hablado conmigo todavía. Tienen que hablar con el presidente (Florentino Pérez). Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Es mi casa. Quiero hacer historia aquí", sostuvo a la señal de Movistar+.

Tras esto, el brasileño alegó: "A veces es muy complicado porque los árbitros no defienden a los jugadores que se llevan las patadas. Cuando me dan patadas siempre recibo yo la tarjeta. No soy un santo, pero siempre quiero ganar de cualquier manera".

Finalmente, se refirió al lienzo que los hinchas de Manchester City le dedicaron al decir: "La veo, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido. Aquí hice ho otra vez un gran partido y ganamos".