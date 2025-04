Junta de Accionistas de Azul Azul tuvo insólita interrupción: Web de escorts figuraba en un acta

Una curiosa situación ocurrió este miércoles en la Junta de Accionistas de Azul Azul, ya que el encuentro tuvo una interrupción que causó sorpresa entre los presentes en el CDA, en La Cisterna, con un portal de servicios sexuales como protagonista.

Según informó el medio En Cancha, durante la reunión se descubrió que en el acta de la Junta de Accionistas de 2021 figuraba el nombre de un portal web que ofrece escorts en Chile, relax.cl.

Debido a esta situación, el abogado Jorge Arredondo, sobre el final de la cita, solicitó permiso corregir el documento y eliminar toda mención a este sitio digital. La propuesta fue aceptada por unanimidad y se aprobó una versión corregida del acta en la Junta de Accionistas 2025 de Azul Azul.

El citado medio contactó a José Joaquín Laso, exdirector de Azul Azul, quien, en 2021, era encargado de las actas de la época y debía validar estos documentos oficiales, quien confirmó esta "irregularidad" en el acta de ese año.

"Sí, eso es así, pero le resto importancia. Si bien yo era el secretario de acta, ese texto pasó por varias manos más, incluso por Cristián Aubert -que este miércoles entró al directorio-. No me preocupa en lo más absoluto porque no visito esos sitios", declaró Laso.