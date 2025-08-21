[VIDEO] Hinchas de U. de Chile se manifestaron fuera del consulado argentino en Santiago

Bajo la lluvia, y bajo monitoreo de Carabineros, fanáticos de Universidad de Chile se congregaron en el frontis del consulado de Argentina en Santiago para manifestarse tras los serios incidentes y golpizas a hinchas nacionales en la visita a Independiente por la Copa Sudamericana.

Los seguidores azules llegaron hasta la intersección de Vicuña Mackenna con Almirante Simpson para expresar su molestia con cánticos y banderas.

Un retén móvil con efectivos policiales se encargó de vigilar el encuentro, que se realizó de forma pacífica.

🔴AHORA | Hinchas de Universidad de Chile se concentran a las afueras del consulado de Argentina en Santiago @Cooperativa pic.twitter.com/fvGybgk2zv — Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) August 21, 2025

Posteriormente, el grupo se trasladó hasta Plaza Baquedano para continuar con su reclamo.