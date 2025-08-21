[VIDEO] Hinchas de U. de Chile se manifestaron fuera del consulado argentino en Santiago
Los fanáticos azules hicieron sentir su malestar por lo ocurrido en Avellaneda.
Bajo la lluvia, y bajo monitoreo de Carabineros, fanáticos de Universidad de Chile se congregaron en el frontis del consulado de Argentina en Santiago para manifestarse tras los serios incidentes y golpizas a hinchas nacionales en la visita a Independiente por la Copa Sudamericana.
Los seguidores azules llegaron hasta la intersección de Vicuña Mackenna con Almirante Simpson para expresar su molestia con cánticos y banderas.
Un retén móvil con efectivos policiales se encargó de vigilar el encuentro, que se realizó de forma pacífica.
🔴AHORA | Hinchas de Universidad de Chile se concentran a las afueras del consulado de Argentina en Santiago @Cooperativa pic.twitter.com/fvGybgk2zv— Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) August 21, 2025
Posteriormente, el grupo se trasladó hasta Plaza Baquedano para continuar con su reclamo.
AHORA| Hinchas de la Universidad de Chile se retiran del consulado de Argentina en Santiago con destino a Plaza Dignidad, después de una nefasta "respuesta" del embajador argentino. (18:25). pic.twitter.com/xKRUQBvhib— PIENSAPRENSA 355 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 21, 2025