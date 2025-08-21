Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Hinchas de U. de Chile se manifestaron fuera del consulado argentino en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fanáticos azules hicieron sentir su malestar por lo ocurrido en Avellaneda.

 Bryan Galvez / Cooperativa FM
Bajo la lluvia, y bajo monitoreo de Carabineros, fanáticos de Universidad de Chile se congregaron en el frontis del consulado de Argentina en Santiago para manifestarse tras los serios incidentes y golpizas a hinchas nacionales en la visita a Independiente por la Copa Sudamericana.

Los seguidores azules llegaron hasta la intersección de Vicuña Mackenna con Almirante Simpson para expresar su molestia con cánticos y banderas.

Un retén móvil con efectivos policiales se encargó de vigilar el encuentro, que se realizó de forma pacífica.

Posteriormente, el grupo se trasladó hasta Plaza Baquedano para continuar con su reclamo.

