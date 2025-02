Andy Roddick se lanzó contra Zizou Bergs tras la agresión a Cristian Garin

Siguen las reacciones por el escándalo que se produjo en la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile en Hasselt donde el local Zizou Bergs agredió a Cristian Garin cuando se definía el cuarto punto de la llave.

El encuentro terminó de manera insólita cuando el juez portugués Carlos Ramos descalificó al nacional por negarse a seguir jugando tras recibir el golpe.

Ahora fue un ex número uno del mundo como el estadounidense Andy Roddick, quien en su podcast Server, se lanzó contra el tenista belga por su actuar durante el partido.

"Si Bergs hubiera hecho eso a un árbitro lo echan de inmediato, pero si se lo hace a otro jugador aparentemente está bien", expresó el norteamericano.

Además, el campeón del US Open 2003 recordó un complejo episodio que le tocó vivir junto a su país cuando visitó Chile en 2011 por la Ensaladera de Plata: "Nunca me dijeron peores cosas en una cancha de tenis que cuando jugamos Copa Davis en Chile, fue lo peor que recibí", contó.

"Un fan amenazaba a mi familia y decía cosas terribles, cuando gané le di un saludo con el dedo del medio", sentenció Roddick entre risas.