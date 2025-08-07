Síguenos:
Deportes | Tenis | Torneos ATP

Ben Shelton conquistó su primer título Masters 1.000 tras batir a Karen Khachanov en la final de Toronto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El estadounidense celebró ante el ruso tras vencer en tres sets.

Ben Shelton conquistó su primer título Masters 1.000 tras batir a Karen Khachanov en la final de Toronto
El estadounidense Ben Shelton, séptimo en el ranking mundial, celebró este jueves el primer título Masters 1.000 de su carrera, tras ganar al ruso Karen Khachanov (16°) en la final del Toronto.

Shelton, cuarto favorito en la pista dura canadiense, batalló por dos horas y 48 minutos para imponerse por 7-6(5), 4-6 y 7-6(3) ante el europeo.

Con el triunfo, Shelton también logró un hito, ya que, con 22 años, es el estadounidense más joven en conseguir un Masters 1.000 desde 2004, cuando lo hizo Andy Roddick en Miami.

Además, en la próxima actualización del ranking subirá al sexto lugar, desplazando al serbio Novak Djokovic.

