Duelo de Nicolás Jarry y Diego Schwartzman fue postergado por lluvia en Buenos Aires

El duelo entre Nicolás Jarry, 40° del ranking mundial, y el argentino Diego Schwartzman (386°), se postergó para este miércoles en el ATP 250 de Buenos Aires, debido a la intensa lluvia en la capital trasandina.

Jarry y Schwartzman estabán programados para jugar no antes de las 20:00 horas en el Court Central, pero la lluvia retrasó toda la jornada, quedando pendientes sólo dos partidos, que se intentarán jugar esta noche.

Los partidos pendientes son Francisco Cerúndolo (28°) ante Luciano Darderi (59°) y Román Burruchaga (141°) contra Juan Manuel Cerúndolo (139°).

⚠️ IMPORTANTE ⚠️



La sesión NOCTURNA de hoy MARTES está SUSPENDIDA. Schwartzman 🇦🇷 vs Jarry 🇨🇱 y Etcheverry 🇦🇷 vs Fonseca 🇧🇷 se jugarán mañana, en horario a confirmar cuando salga la programación.



Si la lluvia lo permite, se reanudarán los partidos de F. Cerúndolo 🇦🇷 vs Darderi…