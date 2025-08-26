Jannik Sinner avanzó con sólido triunfo a la segunda ronda del US Open

El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial, exhibió su favoritismo este martes en Nueva York y despachó al checo Vit Kopriva (89°) para avanzar a la segunda ronda del US Open.

Sinner, defensor del título en Flushing Meadows, se impuso en una hora y 38 minutos por 6-1, 6-1 y 6-2 ante Kopriva.

El italiano no jugaba desde la final del Masters 1.000 de Cincinnati, disputada el lunes 18 de agosto ante Carlos Alcaraz (2°), encuentro en donde se retiró por problemas físicos después de solo 20 minutos de partido.

Este martes, el número uno de la ATP compitió sin problemas. "Estoy muy contento de estar sano otra vez. Hicimos todo lo posible para llegar aquí en la mejor forma, así que estoy muy satisfecho con el partido y con el rendimiento de hoy", aseguró Sinner tras el partido.

En segunda ronda, este próximo jueves, el italiano se medirá con el ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (36°) y el finlandés Emil Ruusuvuori (752°).