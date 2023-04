El doctor en Minería Gustavo Lagos admitió en Cooperativa que los diálogos para el avance legislativo de la estrategia del litio del Gobierno serán complejos, mas no es el caso con la totalidad de lo propuesto. Si bien es necesario crear la Empresa Nacional del Litio y establecer la institucionalidad ambiental, "el resto puede hacerse sin necesidad de ley", de manera que "este Gobierno puede avanzar bastante en lo que no requiere ley, y en lo que sí, va a ser más difícil que encuentre acuerdo". POoel académico de la Universidad Católica llamó a quienes se resisten a "tener una visión positiva", puesto que el Ejecutivo "no va a cambiar su perspectiva porque la Enade, la Sofofa, la CPC u otras asociaciones estén en contra".

