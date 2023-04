El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) abordó en El Primer Café la implementación del Estrategia Nacional del Litio anunciado por el Presidente Gabriel Boric, destacando que, en el corto plazo, la clave para su avance "pasa por una redefinición de los contratos (con las empresas con prestaciones) en el Salar de Atacama", un punto que desde el Gobierno indicaron trabajarán. Debido a esto, el economista aseguró que "hablar si esto es estatizante o no estatizante va fuera del punto y no se entiende", ya que se trata de un proceso "extraordinariamente práctico: vamos a renegociar (contratos) o no, si no renegociamos no podemos aumentar la producción, si renegociamos ¿vamos a querer que el Estado tenga control para evitar que nos extraigan las rentas? Si o no", puntualizó.

