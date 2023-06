Gobierno impuso discusión inmediata del proyecto de "sexto retiro" de fondos de AFP

La Comisión de Constitución de la Cámara Baja va a votar este martes en general el proyecto de "sexto retiro" de fondos previsionales. Y la iniciativa deberá votarse también el miércoles en la Sala, ya que el Gobierno impuso su discusión inmediata.

El 18 de abril se cumplió un año desde el rechazo del proyecto anterior en este sentido a partir de esa fecha, cada martes, en la instancia presidida por el diputado socialista Raúl Leiva, se han escuchado planteamientos de diversos especialistas y autoridades, entre ellos la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, mientras que se espera que mañana exponga el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también un representante de Chile Deudas.

Luego de eso se producirá la votación en general del proyecto refundido, es decir, de los 10 proyectos fusionados. El resultado se traducirá cuando el proyecto sea visto en la Sala de Cámara, ya sea con un informe favorable o desfavorable, lo que podría causar su rechazo inmediato en caso de no tener el quorum mínimo de votos.



"SE VUELVE A RESPONSABILIZAR A LAS PERSONAS"

Ante este escenario el diputado independiente Karim Bianchi señaló que "lo que la gente tiene que esperar con respecto a este nuevo retiro es que se sinceren las posiciones. Lo que a mí me hubiese gustado es que el Gobierno hubiese traído una propuesta que en algo equipare este nuevo retiro. Pero se vuelve a responsabilizar a las personas del perjuicio que esto podría provocar".

"Y yo me hago una pregunta: ¿Alguien ha hablado del tremendo perjuicio que todas las chilenas y chilenos que tienen una cuenta de ahorro previsional hemos tenido con las pérdidas millonarias en estos últimos años? De eso no se dice nada. Toda la responsabilidad de las pérdidas vuelve a recaer en las personas, por lo tanto, yo voy a insistir una vez más, en que mi voto no va a cambiar", añadió el parlamentario.

No obstante, la postura mayoritaria en las filas del Gobierno es avanzar en la Reforma Previsional y aumentar, por esa vía, las pensiones para los actuales y futuros jubilados.

OPOSICIÓN AFIRMA QUE PROYECTO SERÁ RECHAZADO

En la oposición creen que no habrá sexto retiro, así como tampoco hubo apoyo en establecer un autopréstamo desde los fondos de pensiones.

"El Gobierno tiene a sus parlamentarios alineados para rechazar esta votación. El Presidente Boric, el Ministro de Hacienda y toda la línea económica está en contra de este retiro. Por lo tanto, como sucedía en el Gobierno anterior, toda esta cantidad de parlamentarios que estaban a favor del retiro, hoy, de acuerdo con la línea de Gobierno, están en contra", sostuvo el diputado Miguel Mellado (RN).

"Se suman los parlamentarios de la centroderecha, por lo tanto veo difícil que vaya a pasar este sexto retiro. Ya hubo un intento con el autopréstamo, que tampoco pasó, y ya hubo un intento con el cuarto y quinto retiro, y no hay posibilidad", agregó el legislador.