Premios Oscar 2023: Pedro Pascal debutó como presentador en la premiación

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2023, Pedro Pascal debutó como presentador acompañado de la actriz Elizabeth Olsen.

Los intérpretes presentaron las categorías de Mejor Cortometraje Documental, que fue para "The Elephant Whisperers", y Mejor Corto Animado, recibido por "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse".

El protagonista de "The Last of Us", fue invitado por primera vez a los premios de la Academia, asistiendo junto a su hermana Javiera Balmaceda.