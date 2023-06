Máximo Menem negó cambio de apellido aunque se siente "más representado por Bolocco"

El supuesto cambio de orden de apellido de Máximo Menem Bolocco fue descartado por el propio joven de 19 años, aunque marcó las diferencias entre ambos apellidos para él.

Los rumores del cambio surgieron en medios argentinos y hasta incluso Emeterio Ureta criticó a Cecilia Bolocco por la situación. Sin embargo, Menem Bolocco aclaró: "Nunca me cambié el apellido".

"Los argentinos agarran papa con todo, están mintiendo porque no, no me los he cambiado", dijo a LUN, que agregó que seguirá siendo Menem Bolocco "por el resto de mi vida, solo que me siento más representado por el apellido de mi madre".

"Igual siento orgullo por el apellido Menem, pero no tanto como por el Bolocco", expresó.