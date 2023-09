Rafael Araneda recordó incómodo episodio con Marc Anthony en Viña 2012

El animador Rafael Araneda recordó un incómodo momento donde se sintió presionado por Marc Anthony tras su presentación en el Festival de Viña 2012.

En este contexto, el estadounidense se presentó la noche siguiente a Luis Miguel, quien recibió la preciada gaviota de platino en honor a sus 30 años de carrera y como incentivo del canal para participar del evento.

"A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo (Marc Anthony) debería haberse ganado todas las gaviotas. El hecho es que él se empieza a despedir con una bandera chilena, se agachaba y se tapaba con la bandera y el tipo me decía: 'quiero lo mismo que Luis Miguel"', reveló Araneda en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar".

Impactado por esta insólita petición, producción pidió al animador despedir al artista. Sin embargo, no quería dejar el escenario.

"Él no quería salir y me decían por la oreja que lo sacara. Yo tenía un micrófono que aprietas un botoncito y anulas la salida al espectáculo por lo que puedes hablar por interno y yo les digo a dirección: 'este weon quiere platino ¿habrá otra por ahí?', no hay nada me decían", relató.

Ante esto, el intérprete de "Vivir mi vida" exigió una segunda gaviota de oro, la cual también fue negada.

"Yo le doy la mano y lo tiro para arriba diciendo que así se despide Marc Anthony, y lo empiezo a empujar para sacarlo no más", rememoró el exanimador del certamen viñamarino, añadiendo que tras el show, el mánager del cantante estuvo "cobrando más gaviotas".